СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-28T16:48:30+03:00

Потянулась за мыльными пузырями: в Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой

Мама в это время собирала на прогулку ее младшего брата

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Трагедия произошла в бурятском селе Ангыр 27 мая. Отец был на работе, с двумя детишками возилась мать. Пока она собирала восьмимесячного младенца на прогулку – одевала, укладывала в коляску, – ее двухлетняя дочка буквально на пару минут осталась без присмотра.

– Когда мать зашла в летнюю кухню, то с ужасом увидела девочку внутри пластикового бака с питьевой водой, на дне лежала банка из-под мыльных пузырей, – рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия. – Предварительно, она уронила игрушку в воду и пыталась ее достать, но не удержалась на ногах. Потеряла равновесие, упала в воду вниз головой и захлебнулась.

Женщина вытащила малышку, кричала: «Дыши, дыши!», пыталась откачать. Увы, безуспешно. Подоспел фельдшер, но ребенка уже было не спасти.

Сейчас проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU