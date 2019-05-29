Пассажиры Боинга 737, совершившего вынужденную посадку в Иркутске, вылетели в Москву

СЕГОДНЯ 03:59 2019-05-29T06:21:39+03:00

Боинг 737, совершивший вынужденную посадку в Иркутске, вылетел в Москву рано утром 29 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За ними прилетел запасной борт

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Вчера, 28 мая, об экстренной посадке в аэропорту Иркутска запросил пилот Боинга 737, выполнявший рейс «Благовещенск-Москва». На борту летели 149 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

По предварительным данным, у самолета отказал высотомер (прибор, предназначенный для измерения высоты, прим. Ред.). В ночь на 29 мая, пассажиры вылетели из Иркутска в Москву на запасном борту. Что касается Боинга, то он по-прежнему находится на стоянке иркутского аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU