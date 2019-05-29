2019-05-29T04:19:35+03:00
Спорт

Иркутский стрелок принес России первую медаль на этапе Кубка мира в Германии

Соревнования еще не закончены
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутский стрелок принес России первую медаль на этапе Кубка мира в Германии. Фото:Стрелковый союз РФИркутский стрелок принес России первую медаль на этапе Кубка мира в Германии. Фото:Стрелковый союз РФ
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«Серебро!», «Первая медаль!» - пронеслось в мыслях команды российских спортсменов, участвующих в соревнованиях этапа Кубка мира по пулевой стрельбе. Турнир проходит сейчас в Германии. А завоевал награду иркутянин Артём Черноусов. Соперничал он со стрелком из Индии, установившем в феврале мировой рекорд.

- Индиец Чаудхари Саурубу в этот раз даже улучшил свой результат и снова установил мировой рекорд, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Артем боролся до последнего и принес сборной России серебряную медаль.

Напомним, Черноусов - мастер спорта международного класса, занимается у Заслуженного тренера России Галины Корзун и тренера Никиты Полоскова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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