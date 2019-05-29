Изготовители самого дорогого кофе в мире: малыши-мусанги появились в Сибири, но их кормят... мясом и фруктами

СЕГОДНЯ 04:41 2019-05-29T05:31:05+03:00

А для "тех самых" зерен на обед нужно давать спелые плоды кофейного дерева, но их в Иркутском зоосаде нет

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На мылышей-мусангов теперь можно посмотреть в Иркутском зоосаде. Накануне их выпустили в вольер.

- Мусанги знамениты тем, что именно из их экскрементов получают самый дорогой кофе в мире «копи лувак», - говорят сотрудники зоосада.

Однако, чтобы получить дорогостоящие зерна, нужно чтобы мусанги отобедали спелыми плодами кофейного дерева — кофейными вишнями. Мякоть переварилась бы в желудках животных, а зернышки из экскрементов — и есть тот самый «копи лувак». Иркутские малыши нужные ягоды пока не пробовали, да и откуда их взять в Сибири...

- Наши мусанги любят мяско и фрукты, - рассказали в Иркутском зоосаде. - Особенно им по душе — бананы.

Новые питомцы еще совсем малыши, их вес 600 граммов. Когда вырастут потяжелеют до 3-4 кг. Как и все вивверовые, мусанги — ночные животные, днем любят спать, но они очень любопытные и подвижные.

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ИСТОЧНИК KP.RU