Изготовители самого дорогого кофе в мире: малыши-мусанги появились в Сибири, но их кормят... мясом и фруктами
На мылышей-мусангов теперь можно посмотреть в Иркутском зоосаде. Накануне их выпустили в вольер.
- Мусанги знамениты тем, что именно из их экскрементов получают самый дорогой кофе в мире «копи лувак», - говорят сотрудники зоосада.
Однако, чтобы получить дорогостоящие зерна, нужно чтобы мусанги отобедали спелыми плодами кофейного дерева — кофейными вишнями. Мякоть переварилась бы в желудках животных, а зернышки из экскрементов — и есть тот самый «копи лувак». Иркутские малыши нужные ягоды пока не пробовали, да и откуда их взять в Сибири...
- Наши мусанги любят мяско и фрукты, - рассказали в Иркутском зоосаде. - Особенно им по душе — бананы.
Новые питомцы еще совсем малыши, их вес 600 граммов. Когда вырастут потяжелеют до 3-4 кг. Как и все вивверовые, мусанги — ночные животные, днем любят спать, но они очень любопытные и подвижные.
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ИСТОЧНИК KP.RU