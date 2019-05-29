Горит лес в Иркутской области: утром 29 мая площадь возгораний 2300 га

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-29T04:56:54+03:00

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Лес тушат, но он горит. И, что самое печальное, виноват в этом человек. Иногда беспечность, с которой забывают как следует пролить костры, а иногда это делается и умышленно. Как бы там ни было, у пожарных в мае нет ни дня отдыха. Каждый день они выходят на борьбу с огненной стихией. Вчера, 28 мая, в Приангарье потушили 8 пожаров на площади 693 га, в том числе 414 га, покрытых лесом.

- Возгорания были в в Эхирит-Булагатском, Заларинском, Иркутском, Усольском, Усть-Удинском, Бодайбинском, Усть-Илимском и Тайшетском районах, - отмечает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Однако, площадь, объятая пламенем на утро 29 мая — 777 га - два возгорания в Нижнеилимском и одно в Усть-Кутском районах. Локализованными, но не потушенными, на утро среды остались пожары в Боханском, Осинском и Черемховском районах, там горит 3324 га, из которых 1524 га, покрытых лесом.

Авиапатрулирование «зеленых легких» региона продолжается и дает свои плоды. Накануне летчик Як-18 не только зафиксировал новый очаг, но и снял на видео возможных поджигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU