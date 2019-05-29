2019-05-29T05:26:04+03:00
Спорт

В одной связке с хаски: Роман Константинов из Иркутска занял первое место на Кубке России по ездовому спорту

Соревнования проходили в несколько этапов, накануне стали известны результаты
Мария КНЯЗЕВА
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Роман Константинов и хаски. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской областиРоман Константинов и хаски. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области
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Роман, Хит и Мэри — звездные участники Кубка России по ездовому спорту из Иркутска. Причем последние два — четвероногие питомцы Романа Константинова. Их трио в течение зимы участвовало в престижном соревновании.

- Кубок России проводился в пять этапов, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Первый этап проходил с 11 по 13 января в Петропавловске-Камчатском, второй состоялся 27 января в Омске, третий этап – с 8 по 10 февраля в селе Краснореченское Хабаровского края, четвертый – с 23 по 24 февраля в селе Калиновка Приморского края.

Пятый отрезок пути спортсмены преодолевали в апреле в Кировске Мурманской области. Однако, результаты всех пяти заездов организаторы свели только накануне и в дисциплине «лыжи-спринт» со своими собаками породы сибирские хаски победителем стал иркутянин Роман Константинов. На втором месте - Андрей Секунцов из Омской области, бронза у Дмитрия Зорина из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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