2019-05-29T06:56:45+03:00
Происшествия

Заместителя директора одной из организаций Иркутской области уличили в отмывании денег

Он и его родственник нанесли организации ущерб, равный 12 миллионам рублей
Анна ПОПОВА
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Заместителя директора одной из дорожных компаний уличили в отмывании денег.Заместителя директора одной из дорожных компаний уличили в отмывании денег.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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СК по Иркутской области завершил расследование по делу о мошенничестве в одной из компаний, занимающейся ремонтом дорог в нашем регионе. Выяснилось, что заместитель директора этой компании, предварительно договорившись со своим родственником, обманул руководство, намеренно увеличив стоимость технологического оборудования.

Аферисты отправили директору коммерческое предложение с завышенными ценами и предложили приобрести оборудование именно в этой организации, руководителем которой как раз и был родственник топ-менеджера. В общей сложности "наценили" технологическое оборудование на 12 миллионов рублей. В итоге представители организации все-таки закупили технику по завышенной цене, но впоследствии поняли свою ошибку и решили провести проверку, в результате которой обман вскрылся.

- Следователи провели обыски на рабочих местах обвиняемых и в их домах, и нашли документы, электронные носители и другие улики, подтверждающие вину мошенников, - сообщили в пресс-службе СК по Иркутской области.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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