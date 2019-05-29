2019-05-29T07:44:19+03:00
Происшествия

Полицейские задержали 12 нелегальных мигрантов на иркутских рынках

Одного из них даже пришлось принудительно выслать из страны
Анна ПОПОВА
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Полицейские задержали 12 нелегальных мигрантов на Иркутских рынкахПолицейские задержали 12 нелегальных мигрантов на Иркутских рынкахФото: Андрей СИНЬКОВ
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28-го мая сотрудники полиции и бойцы “Росгвардии” провели рейд по нескольким иркутским рынкам в рамках операции “Нелегал”. Они выясняли, есть ли у иностранных граждан необходимые документы и разрешение на работу в России, а также соответствует ли их род деятельности тому, который они заявляли, когда приехали на заработки в нашу страну.

- Таким образом, за один день рейда по рынкам города Иркутска полицейские задержали 12 нелегальных мигрантов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - У каждого из них не оказалось одного или нескольких необходимых документов.

Сотрудники полиции уже составили административные протоколы в отношении нарушителей миграционного законодательства – теперь им всем грозит штраф. А одного из гостей из ближнего зарубежья даже пришлось принудительно выслать за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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