Предприниматель выплатил полумиллионный долг по алиментам , чтобы сохранить бизнес

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-29T07:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Часто судебные приставы могут заставить нерадивых родителей выплачивать своим детям алименты только после угрозы арестом имущества. В такую ситуацию попал и житель поселка Магистральный. После развода он пообещал бывшей жене, что будет помогать их общей дочери и выплачивать ей алименты. Поначалу он исправно передавал нужную сумму матери своего ребенка, но затем мужчина перестал выплачивать алименты, обещая погасить долг позже. Но время шло, а долг все рос и в итоге достиг суммы в 569 тысяч рублей. Тогда бывшей жене неплательщика пришлось обратиться в суд.

- Судебные приставы оповестили должника о необходимости выплатить алименты за несколько лет и сообщили ему сроки, в течение которых он должен ее погасить, – сообщили в пресс-службе УФФСП по Иркутской области.

Поскольку мужчина является владельцем бизнеса, он испугался, что возможный арест счетов и имущества может негативно сказаться на его предпринимательской деятельности. Поэтому он оперативно погасил свою задолженность, не дожидаясь визита судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU