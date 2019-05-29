Пожар в Усть-Илимске: из двухэтажного деревянного дома спасли 14 человек

СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-29T08:21:21+03:00

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Ранним утром 29 мая в пожарную часть Усть-Илимска поступил звонок, испуганная женщина рассказала, что проснулась от треска в розетке, а позже из нее и вовсе повалил густой дым. Хозяйка квартиры бросилась будить соседей по двухэтажному деревянному дому на улице Гайдара. Всего к приезду пожарных на улицу успело выбежать 13 человек.

- Горел старый брусовый дом 70-ых годов постройки, пламя быстро охватило его и уже горело между первым и вторым этажом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В полной темноте и дыму на втором этаже нашли мужчину. Он пытался выйти через подъезд, но там уже полыхал огонь. Поэтому спрятался в дальней комнате, где его и нашли спасатели.

Оказавшись на свежем воздухе, сибиряк пришел в чувства и отказался от помощи врачей. По предварительным данным, пожар мог начаться после короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU