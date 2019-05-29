2019-05-29T08:21:21+03:00
Происшествия

Пожар в Усть-Илимске: из двухэтажного деревянного дома спасли 14 человек

Одна из квартиранток, проснувшись от треска в розетке, разбудила соседей и вызвала спасателей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пожар в Усть-Илимске: из двухэтажного деревянного дома спасли 14 человек.Пожар в Усть-Илимске: из двухэтажного деревянного дома спасли 14 человек.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Ранним утром 29 мая в пожарную часть Усть-Илимска поступил звонок, испуганная женщина рассказала, что проснулась от треска в розетке, а позже из нее и вовсе повалил густой дым. Хозяйка квартиры бросилась будить соседей по двухэтажному деревянному дому на улице Гайдара. Всего к приезду пожарных на улицу успело выбежать 13 человек.

- Горел старый брусовый дом 70-ых годов постройки, пламя быстро охватило его и уже горело между первым и вторым этажом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В полной темноте и дыму на втором этаже нашли мужчину. Он пытался выйти через подъезд, но там уже полыхал огонь. Поэтому спрятался в дальней комнате, где его и нашли спасатели.

Оказавшись на свежем воздухе, сибиряк пришел в чувства и отказался от помощи врачей. По предварительным данным, пожар мог начаться после короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хотел сдать квартиру: один миллион рублей похитили телефонные мошенники у жителя Усолья
На Синюшиной горе ждут любителей спорта: 30-го мая в ФОКе "Юбилейный" состоится день открытых дверей
Предприниматель выплатил полумиллионный долг по алиментам , чтобы сохранить бизнес
Полицейские задержали 12 нелегальных мигрантов на иркутских рынках
Заместителя директора одной из организаций Иркутской области уличили в отмывании денег
В одной связке с хаски: Роман Константинов из Иркутска занял первое место на Кубке России по ездовому спорту
Горит лес в Иркутской области: утром 29 мая площадь возгораний 2300 га
Изготовители самого дорогого кофе в мире: малыши-мусанги появились в Сибири, но их кормят... мясом и фруктами
Иркутский стрелок принес России первую медаль на этапе Кубка мира в Германии
Пассажиры Боинга 737, совершившего вынужденную посадку в Иркутске, вылетели в Москву
Даже если ты не слышишь: иркутский Театр кукол «Аистенок» готовит необычную премьеру
ЕГЭ 2019 по математике в Иркутске и регионе пишут около 14 тысяч выпускников
Потянулась за мыльными пузырями: в Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой
Облил алкоголем и поджег: иркутянин повредил банкомат и заплатил за него 70 тысяч рублей
Футболисты иркутского «Зенита» сыграли вничью с барнаульским «Динамо» в последнем матче сезона