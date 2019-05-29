2019-05-29T08:44:24+03:00
Спорт

На Синюшиной горе ждут любителей спорта: 30-го мая в ФОКе "Юбилейный" состоится день открытых дверей

Гости мероприятия смогут поучаствовать в соревнованиях по плаванию и посетить тренировку по фитнес-аэробике
Анна ПОПОВА
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На Синюшиной горе ждут любителей спорта: 30-го мая в ФОКе "Юбилейный" состоится день открытых дверейНа Синюшиной горе ждут любителей спорта: 30-го мая в ФОКе "Юбилейный" состоится день открытых дверейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Если ваш любимый вид спорта это плавание, вы увлекаетесь единоборствами или фанатеете от командных игр, то тогда вам прямая дорога на Синюшину гору! Именно там, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе "Юбилейный", 30-го мая состоится день открытых дверей! На нем вы сможете поучаствовать в турнирах по волейболу и шашкам, попробовать свои силы в соревнованиях по плаванию и посетить открытые тренировки по фитнес-аэробике, дзюдо и функциональному многоборью. Если вам понравятся занятия по определенному виду спорта, вы сможете записаться на понравившиеся тренировки прямо на месте.

- В новом ФОКе будет комфортно всем, даже людям с ограниченными возможностями, для которых здесь созданы специальные условия, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - А всего за одну смену физкультурный комплекс может принять 192 человека, так что места для всех хватит!

День открытых дверей в ФОКе "Юбилейный" начнется в 16:00, а посетить все интересные тренировки можно будет до 18:00 - успевайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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