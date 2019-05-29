На Синюшиной горе ждут любителей спорта: 30-го мая в ФОКе "Юбилейный" состоится день открытых дверей
Если ваш любимый вид спорта это плавание, вы увлекаетесь единоборствами или фанатеете от командных игр, то тогда вам прямая дорога на Синюшину гору! Именно там, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе "Юбилейный", 30-го мая состоится день открытых дверей! На нем вы сможете поучаствовать в турнирах по волейболу и шашкам, попробовать свои силы в соревнованиях по плаванию и посетить открытые тренировки по фитнес-аэробике, дзюдо и функциональному многоборью. Если вам понравятся занятия по определенному виду спорта, вы сможете записаться на понравившиеся тренировки прямо на месте.
- В новом ФОКе будет комфортно всем, даже людям с ограниченными возможностями, для которых здесь созданы специальные условия, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - А всего за одну смену физкультурный комплекс может принять 192 человека, так что места для всех хватит!
День открытых дверей в ФОКе "Юбилейный" начнется в 16:00, а посетить все интересные тренировки можно будет до 18:00 - успевайте!
ИСТОЧНИК KP.RU