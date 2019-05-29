Хотел сдать квартиру: один миллион рублей похитили телефонные мошенники у жителя Усолья

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-29T09:47:00+03:00

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку аферистов попался 42-летний житель Усолья. Мужчина, хотел сдать в аренду свою квартиру в Иркутске и выложил объявление в интернете. После чего ему позвонил неизвестный и рассказал, что как раз ищет жилье и готов заключить договор. Более того, потенциальному арендатору так понравилась квартира, что он даже готов внести предоплату.

- По просьбе мошенника мужчина продиктовал номер своей карты, однако вместо денег ему пришло смс-уведомление с кодом для регистрации в онлайн-банке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это не вызвало у него подозрений, поэтому усольчанин передал пароль собеседнику.

Так преступник получил доступ к банковскому счету 42-летнего сибиряка, после чего через 12 переводов аферист похитил у него 999 тысяч рублей. Следователи уже выясняют все подробности случившегося, проводится доследственная проверка.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU