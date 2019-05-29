2019-05-29T13:27:29+03:00
Происшествия

Подали фальшивые документы на маткапитал: семь мошенниц украли 12 миллионов рублей в Тулуне

Дело передано в суд
Анна ПОПОВА
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Подали фальшивые документы на маткапитал: семь мошенниц украли 12 миллионов рублей в Тулуне.Подали фальшивые документы на маткапитал: семь мошенниц украли 12 миллионов рублей в Тулуне.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Случаи, когда родители незаконно обналичивают материнский капитал, возникают достаточно часто. Но, если это одновременно делают несколько человек, причем по предварительному сговору, такая новость уже перестает быть рядовой. Так в Тулуне семь женщин решили получить на руки кругленькую сумму и, предоставив в государственные органы поддельные документы, обналичили материнский капитал на сумму 12,6 миллиона рублей. Полученные деньги из материнского капитала мошенницы собирались поделить между собой и потратить на личные нужды.

- Следователи назначали множество экспертиз и смогли собрать достаточно улик, чтобы передать дело в суд, - сообщили в пресс-службе Тулунского городского суда.

Пока все имущество подсудимых арестовано. Судебный процесс над тулунчанками продолжается. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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