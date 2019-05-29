Бродячая собака покусала 13-летнюю девочку в Усолье

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-29T11:24:27+03:00

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В Усолье Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ЧП, которое случилось возле гаражного кооператива №4 по улице Интернациональная. Бродячая собака покусала 13-летнюю девочку. Это произошло 27 мая.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU