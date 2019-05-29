2019-05-29T14:57:23+03:00
Происшествия

Жителя Братска, который ограбил своего собутыльника, приговорили к 4 годам колонии

В своем последнем слове он раскаялся и попросил прощения у приятеля
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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:ителя Братска, который ограбил своего собутыльника, приговорили к 4 годам колонии.:ителя Братска, который ограбил своего собутыльника, приговорили к 4 годам колонии.Фото: Тимур ХАНОВ
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Братский городской суд вынес приговор местному жителю, который ограбил своего собутыльника. Все произошло в рождественский вечер 7 января. Мужчина пришел в гости к своему знакомому, после чего товарищи решили выпить немного алкоголя. Захмелев, братчанин достал из кармана пневматический пистолет, который хозяин дома принял за боевой, и угрожая оружием потребовал деньги. Приказав своему собутыльнику лечь на пол, гость стащил из квартиры телевизор, ТВ – приставку и модем.

- На заседании мужчина не признал свою вину, но в последнем слове все же раскаялся и извинился, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда.

Братчанина признали виновным по статье «Разбой» и приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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