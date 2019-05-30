Не только яйца: выставка с изделиями фабрики Фаберже откроется в Иркутске 30 мая

СЕГОДНЯ 03:32 2019-05-30T04:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Фабрика Фаберже, прославившаяся на весь мир своими ювелирными изделиями в форме яиц, конечно, изготавливала не только их. Так, в Иркутске сегодня, 30 мая, откроется выставка ювелирного и камнерезного искусства «Фаберже и постФаберже». На ней гости Усадьбы Сукачева смогут увидеть другие изделия знаменитого Дома.

- Экспонаты будут выставляться из коллекции Иркутского художественного музея, -отмечают сотрудники музея. - Кроме изделий фабрики Карла Фаберже мы продемонстрируем иркутянам и более 50 работ современных мастеров Иркутска, Санкт-Петербурга и Якутии.

Выставка проходит в рамках проекта «Особая кладовая», который уже несколько лет показывает жителям столицы Приангарья изделия лучших мастеров. «Фаберже и постФаберже» будет открыта до 30 июня.

Выставка с изделиями фабрики Фаберже откроется в Иркутске 30 мая. Фото: Иркутский художественный музей

- Вход на открытие в 16.00 свободный, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея. - Сегодня все пришедшие смогут увидеть видеообращение искусствоведа, историка ювелирного искусства, почетного академика Российской академии художеств и эксперта Антикварного дома Christies Валентина Скурлова, который расскажет о связи Иркутской губернии с историей фирмы Фаберже.

ИСТОЧНИК KP.RU