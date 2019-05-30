2019-05-30T04:19:02+03:00
Общество

Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области 29 мая

Во власти огня пока более 1000 га леса
Мария КНЯЗЕВА
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Во власти огня пока более 1000 га леса в Иркутской областиВо власти огня пока более 1000 га леса в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За минувшие сутки в Иркутской области потушили восемь лесных пожаров общей площадью

1370 га. По два очага было в Зиминском и Чунском районах, по одному – в Заларинском, Тулунском, Баяндаевском и Осинском районах.

По-прежнему полыхает пламя на 926,8 га, из которых 906,8 га, покрытых лесом.

- Два пожара действует в Нижнеилимском районе, по одному – в Братском и Усть-Кутском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

«Взятыми в кольцо», то есть локализованными, на утро 30 мая остались шесть возгораний на общей площади 2082,5, из них лесных - 269 га. Очаги находятся в Нижнеудинском, Чунском, Черемховском и Нижнеилимском и два — Братском районе.

Авиапатрулирование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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