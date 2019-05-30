Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области 29 мая
За минувшие сутки в Иркутской области потушили восемь лесных пожаров общей площадью
1370 га. По два очага было в Зиминском и Чунском районах, по одному – в Заларинском, Тулунском, Баяндаевском и Осинском районах.
По-прежнему полыхает пламя на 926,8 га, из которых 906,8 га, покрытых лесом.
- Два пожара действует в Нижнеилимском районе, по одному – в Братском и Усть-Кутском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
«Взятыми в кольцо», то есть локализованными, на утро 30 мая остались шесть возгораний на общей площади 2082,5, из них лесных - 269 га. Очаги находятся в Нижнеудинском, Чунском, Черемховском и Нижнеилимском и два — Братском районе.
Авиапатрулирование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU