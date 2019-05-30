2019-05-30T06:20:29+03:00
Происшествия

Спрятался на крыше многоэтажки: в Усолье вор залез на чердак

Его не могли поймать на протяжении нескольких месяцев
Анна ПОПОВА
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В Усолье вор-рецидивист прятался от полиции на крыше многоэтажкиВ Усолье вор-рецидивист прятался от полиции на крыше многоэтажкиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские из Усолья-Сибирского смогли изловить преступника, который совершил несколько ограблений в течение полугода. На первое дело вор-рецидивист отправился в декабре. Тогда он ограбил продавщицу одного из киосков, угрожая ей ножом. Затем преступник залег на дно на несколько месяцев, и полиции никак не удавалось выйти на его след. Однако на прошлой неделе в один из отделов полиции Усолья-Сибирского поступило заявление об ограблении дачного дома. Вор проник в него ночью и украл бытовую технику на 25 тысяч рублей.

Полицейские заподозрили, что это и есть грабитель, которого они так долго искали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они нашли преступника, который прятался от полицейских на чердаке многоквартирного дома. Нарушитель попытался сбежать, но стражи порядка быстро его задержали.

- Преступником оказался 28-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас злоумышленник находится под следствием. Его также подозревают в краже электроинструментов на сумму 40 тысяч рублей. Также полицейские выясняют, в каких еще преступлениях он замешан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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