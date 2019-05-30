До 15 миллионов рублей на развитие ферм можно получить в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:26 2019-05-30T08:31:29+03:00

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Конкурсный отбор на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм стартовал Иркутской области. Подать документы можно до 25 июня включительно.

Грант может быть использован на строительство или реконструкцию животноводческих ферм, их комплектацию оборудованием и техникой, а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Напомним, что с 2019 года максимальный размер гранта по поручению губернатора Приангарья Сергея Левченко увеличен с 10 до 15 млн рублей. Общая сумма финансирования тоже возросла – на поддержку по данному направлению из областного и федерального бюджетов направлено 150 млн рублей, в то время как в 2018 году эта сумма была равна 110 млн рублей.

С 2012 по 2018 год в Иркутской области поддержку получили 59 фермерских хозяйств, 40 из которых уже завершили реализацию проектов по развитию животноводческих ферм.

Ознакомиться с условиями предоставления грантов и перечнем необходимых документов можно на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU