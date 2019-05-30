Украли с автозаправки 144 тысячи рублей: в Ангарске задержали двоих грабителей

СЕГОДНЯ 06:49 2019-05-30T06:49:54+03:00

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Сотрудники ангарского уголовного розыска установили личности грабителей, которые месяц назад ограбили автозаправочную станцию в 8-м микрорайоне. Двое грабителей ворвались на заправку 30-го апреля в 3 часа ночи. Они угрожали сотруднице станции оружием и заставили ее отдать им все деньги. В итоге они похитили из кассы 144 тысячи рублей, после чего скрылись.

- Полицейские, прибывшие на место преступления, опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, которые и помогли им определить внешность грабителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Имея на руках фотороботы нарушителей, полицейские искали их в течение месяца и наконец нашли. Грабителями оказались двое молодых людей, которых уже судили за похожие преступления. Теперь им грозит уголовное наказание по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU