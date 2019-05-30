Ветеранов труда Иркутской области обеспечат путевками в санатории
По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко установлена дополнительная мера социальной поддержки ветеранов труда региона. Они будут получать путевки на санаторно-курортное лечение.
- Новая мера поддержка заработает со 2 июня 2019 года, - сообщил Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства региона. – Чтобы получить путевку, ветеранам необходимо подать заявление в управление соцзащиты по месту жительства и приложить необходимые документы.
Ветераны труда обеспечиваются путевками однократно при наличии медицинских показаний к санаторно-курортному лечению по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Есть и другие условия: они не должны работать и получать такие путевки в рамках других программ.
Для постановки ветеранов на учет будет создана единая электронная очередь.
ИСТОЧНИК KP.RU