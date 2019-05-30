2019-05-30T08:26:44+03:00
Общество

Ветеранов труда Иркутской области обеспечат путевками в санатории

Такое поручение дал губернатор Приангарья Сергей Левченко
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко установлена дополнительная мера социальной поддержки ветеранов труда региона. Они будут получать путевки на санаторно-курортное лечение.

- Новая мера поддержка заработает со 2 июня 2019 года, - сообщил Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства региона. – Чтобы получить путевку, ветеранам необходимо подать заявление в управление соцзащиты по месту жительства и приложить необходимые документы.

Ветераны труда обеспечиваются путевками однократно при наличии медицинских показаний к санаторно-курортному лечению по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Есть и другие условия: они не должны работать и получать такие путевки в рамках других программ.

Для постановки ветеранов на учет будет создана единая электронная очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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