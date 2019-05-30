"Я вырос! Я большой!" - сибиряки в соцсетях наблюдают за тем, как растет маленькая сова

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-30T09:34:51+03:00

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"Я вырос! Я большой!" Если бы маленький совенок мог говорить, то так, наверное, он прокомментировал интерес к своей персоне. За тем, как взрослеет малыш, жители Иркутска наблюдают буквально онлайн - не только в самой зоогалерее, но и в ее соцсетях.

Так выглядел новорожденный совенок возле мамы. Фото: Людмила Ивушкина.

- Малыш, но вероятнее всего малышка, активно растет, комментирует хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина. - Да, да, судя по размеру, наши филины высидели себе прехорошенькую девочку. Хвост и крылья у ребенка уже очень похожи на родительские. Но, в общем-то, еще дите-дитем, хоть и крупненькое. А глазки, глазки какие...

А наблюдательные горожане отмечают - похоже, птенец по размерам уже превосходит маму. А хорошенький какой! Как растут совята, так просто и не увидишь, поэтому всем любопытно. Тем более за десять дней с того дня, как появились первые снимки совушки, она заметно изменилась, оперилась и повзрослела.

А сейчас он выглядит куда как внушительнее. Фото: Людмила Ивушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU