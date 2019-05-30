2019-05-30T10:25:57+03:00
Происшествия

"У вас - бомба": жителя Иркутска арестовали на 8 месяцев за ложную информацию о минировании

Он сообщил о взрывном устройстве, якобы установленном в одном из супермаркетов города
Анна ПОПОВА
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У вас заложена бомба: иркутянина арестовали на 8 месяцев за ложную информацию о минированииУ вас заложена бомба: иркутянина арестовали на 8 месяцев за ложную информацию о минированииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сообщения о "бомбах" - не редкость. Их оставляют "назло", "посмотреть, что будет" разные хулиганствующие личности. Сотрудники полиции оперативно реагируют на все сообщения о минировании. Но не только проверяют здания и проводят эвакуацию, также наказывают и тех, кто звонил.

В декабре прошлого года 26-летний местный житель, прогуливаясь по скверу Кирова, позвонил по телефону 112 и сообщил, что в одном из супермаркетов в центре города заложена бомба. На место происшествия выехали полицейские, спасатели и медики, но взрывного устройства в магазине на самом деле не оказалось.

- Оперативники установили, что нарушитель в момент совершения преступления был пьян, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд постановил, что за сообщение о ложном минировании иркутянин понесет наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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