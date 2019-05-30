Продавал наркотики за “биткоины”: жителя Вихоревки обвиняют в сбыте запрещенных веществ

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-30T13:11:21+03:00

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На днях сотрудники братской полиции завершили расследование по делу о торговле наркотиками в особо крупном размере. Дилером оказался 27-летний житель Вихоревки, который распространял запрещенные вещества в нескольких районах Братска в течение 3-х месяцев. Первую партию он продал в декабре прошлого года, а уже в феврале полицейские смогли его вычислить и задержать. На момент ареста в общей сложности он успел сделать 489 “закладок”.

- Полицейские обыскали дом наркоторговца, обследовали все тайники, и нашли несколько видов запрещенных веществ общей массой более 120 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После была проведена экспертиза, которая доказала их наркотическую природу.

Кстати, интересно то, что наркоторговец не брал денег за свой товар. Все наркотические вещества клиенты покупали с помощью криптовалюты “Биткоин”. Но стать миллионером благодаря этой цифровой валюте он не успел. Теперь нарушитель предстанет перед судом – ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU