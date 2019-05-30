2019-05-30T12:10:57+03:00
Общество

ЗС: лифты в домах Ангарска должны запустить в течение двух недель

Об этом заявил спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол во время рабочей поездки в город металлургов
Любовь АРБАТСКАЯ
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Спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол поговорил о запуске лифтов с жителями Ангарска, представителями городской власти, управляющей компании и надзорных органовСпикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол поговорил о запуске лифтов с жителями Ангарска, представителями городской власти, управляющей компании и надзорных органов
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Жителям дома № 24 в 85 квартале Ангарска до сих пор приходится подниматься домой по лестнице. В здании не работают четыре лифта из шести. А ведь заменить и подключить их должны были еще в 2018 году! Вместе с депутатами этот дом осмотрел спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.

− Мы неоднократно поднимали вопрос замены лифтов в Ангарске и других городах Иркутской области, направили парламентский запрос, – отметил Сергей Сокол. – Как отчиталось правительство региона, все лифты заменены. Тем не менее, часть из них не введена в эксплуатацию. Сегодня мы лично проверяем, как выполнены работы в конкретном доме.

Также лифты не работают в домах № 102 и № 103 в 94 квартале – там нужно менять вводный кабель. Спикер поговорил с местными жителями, представителями городской власти, управляющей компании и надзорных органов. Ангарчане рассказали, что в этих домах живет много пенсионеров, семей с маленькими детьми, инвалидов. Им очень тяжело каждый день преодолевать ступеньки.

− Это уже не просто вопрос комфорта, это вопрос нашего здоровья и безопасности, – подчеркнула жительница дома № 24 в 85 квартале.

Сергей Сокол отметил, что именно после вмешательства депутатов история с некачественной и затянувшейся заменой лифтов получила широкий резонанс. Подключились силовики, возбудили уголовное дело.

Представители управляющей компании пообещали, что в течение 10-14 дней лифты начнут работать. Ну а пока замена лифтов остается на контроле депутатского корпуса. Причем не только в этих домах, но и в других, где лифты меняют в рамках капремонта. Так, в 2018 году в Ангарске планировалось заменить 103 лифта, но пока ввели в эксплуатацию только 83 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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