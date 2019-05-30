2019-05-30T13:09:44+03:00
Общество

По реке Лена начал курсировать новый пассажирский катер

На нем можно будет добраться до поселков Коршуново, Мироново, Петропавловск и Алексеевск
Анна ПОПОВА
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По реке Лена начал курсировать новый пассажирский катерПо реке Лена начал курсировать новый пассажирский катерФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители Киренского и Усть-Кутского районов теперь смогут ездить в отдаленные поселки на водном транспорте. С 30-го мая на реке Лена открылся новый социально-значимый пассажирский маршрут водного транспорта. Перевозки будут осуществляться на пассажирском катере “Полесье-20”, на котором могут разместиться 40 пассажиров.

- Пассажирское судно будет курсировать по маршруту “Осетрово – Визирный - Осетрово”, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Помимо основных остановочных пунктов, катер также будет прибывать в поселки Коршуново, Мироново, Петропавловск и Алексеевск.

В течение навигационного сезона в этом году пассажирское судно совершит 124 рейса по маршруту “Осетрово – Визирный - Осетрово”. Чтобы проплыть на катере из одного населенного пункта в другой, пассажирам придется заплатить 1000 рублей за билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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