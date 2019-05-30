Сергей Сокол вручил лучшим работникам АНХК почетные грамоты минэнергетики РФ

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-30T13:08:22+03:00

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День химика – самое время чествовать лучших работников отрасли. 15 работников АО «Ангарская нефтехимическая компания» получили почетные грамоты министерства энергетики Российской Федерации. Вручил их спикер Заксобрания Иркутской области Сергея Сокол.

− Нефтехимическая промышленность – одна из важнейших в экономике Иркутской области, – отметил Сергей Сокол, обращаясь к присутствующим на собрании работникам компании. – Ваше предприятие – флагман этой отрасли и крупное градообразующее предприятие на протяжении уже нескольких десятилетий. Переработка девяти миллионов тонн нефти в год, 260 наименований продукции, около восьми тысяч рабочих мест, свыше полутора миллиардов рублей отчислений в областной бюджет только за прошлый год – эти цифры впечатляют.

Спикер поблагодарил руководство компании за непрерывную работу по развитию территории: создание новых рабочих мест, соцгарантии для сотрудников, внимание к экологии. Он отметил, что сотрудники АНХК – настоящие профессионалы, ответственные и увлеченные своим делом. От имени всего депутатского корпуса Сергей Сокол торжественно поздравил коллектив предприятия с праздником, пожелал динамичного развития и новых достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU