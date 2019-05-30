СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-30T13:18:25+03:00

Движение транспорта по улице 5-ои Армии ограничат в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Там пройдут ремонтные работы на теплосетях

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на 8 дней ограничат движение транспорта по улице 5-и Армии.

- С 4 по 12 июня на перекрестке с улицей Чкалова будет частично ограничено движение транспорта по улице 5-и Армии , - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Там пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной вариант маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU