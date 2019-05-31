СЕГОДНЯ 02:45 2019-05-31T02:45:48+03:00

ЕГЭ 2019 по истории и химии в Иркутске и регионе напишут около 3,5 тысяч школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЕГЭ 2019 в Иркутске и регионе - в самом разгаре. Напомним, школьники уже написали экзамены по географии, литературе и математике. Расслабляться рано, впереди еще много испытаний. В пятницу, 31 мая, выпускники сдают историю и химию.

- Историю в этом году выбрали 2045 ребят в Иркутской области, а химию - 1491 выпускник, - рассказывают в пресс-службе регионального министерства образования.

Да, пусть эти предметы не самые популярные для сдачи ЕГЭ 2019 в Иркутске, но для поступления на некоторые профессии (например, на учителей истории и химии) они просто необходимы. Поэтому школьники, конечно же, с волнением будут ждать результаты, которые станут известны 14 июня.

Тем временем, в нашем регионе для троих выпускников ЕГЭ 2019 по математике закончилось печально - они попались на нарушениях. Двое сидели с телефонами, а одна выпускница - со шпаргалкой.

ИСТОЧНИК KP.RU