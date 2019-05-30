СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-30T16:39:49+03:00

С больничной койки в тюрьму: житель Иркутска украл телефон своего соседа по палате Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы

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Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор местному жителю, который украл сотовый телефон. Сибиряк лечился в стационаре одной из городских больниц. Увидев сотовый своего соседа по палате, мужчина попросил гаджет, якобы для того, чтобы выйти в интернет.

- Получив телефон в руки, он решил не возвращать его владельцу, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – Похитив сотовый, он сбежал из больницы, чтобы сдать его в скупку.

По решению Октябрьского районного суда Иркутска, больничный вор проведет в колонии 1 год и 8 месяцев. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU