2019-05-30T16:39:49+03:00
Происшествия

С больничной койки в тюрьму: житель Иркутска украл телефон своего соседа по палате

Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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С больничной койки в тюрьму: житель Иркутска украл телефон своего соседа по палатеС больничной койки в тюрьму: житель Иркутска украл телефон своего соседа по палатеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор местному жителю, который украл сотовый телефон. Сибиряк лечился в стационаре одной из городских больниц. Увидев сотовый своего соседа по палате, мужчина попросил гаджет, якобы для того, чтобы выйти в интернет.

- Получив телефон в руки, он решил не возвращать его владельцу, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – Похитив сотовый, он сбежал из больницы, чтобы сдать его в скупку.

По решению Октябрьского районного суда Иркутска, больничный вор проведет в колонии 1 год и 8 месяцев. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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