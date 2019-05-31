Выставка «Фантазии о чае» открылась в Музее городского быта Иркутска

СЕГОДНЯ 04:21 2019-05-31T04:21:07+03:00

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В 2019-ом пофантазировать на тему чаепитий решили самые маленькие иркутяне. Дошкольники впервые приняли участие в ежегодном конкурсе «Фантазии о чае», который существует в Иркутске с 2014 года.

- К нам поступило более 120 работ от учеников художественных и общеобразовательных школ, детских домов, - рассказали в Музее городского быта. - Итоги конкурса проведем через три месяца, а сейчас на все произведения юных талантов можно посмотреть у нас на выставке.

Осенью жюри из профессиональных иркутских художников выберет лучшие рисунки. Иркутянам также предстоит сделать выбор, от вкусов горожан будет зависеть из юных талантов победит в номинации «Приз зрительских симпатий».

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ИСТОЧНИК KP.RU