Ситуация с пожарами в Иркутской области может ухудшиться из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 04:51 2019-05-31T04:52:53+03:00

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Пожароопасный период в Иркутской области никак не закончится. На данный момент, утро 31 мая, Приангарье горит 1255 га леса. Еще в локализованном состоянии два пожара общей площадью 58 га в Иркутском и Усть-Кутском районах.

- Действующими остались четыре природных пожара на площади 1275 га, из них как раз 1255 — леса, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Два очага – в Тайшетском районе, по одному – в Нижнеилимском и Чунском районах.

Но борьба с пламенем идет каждый день. За минувшие сутки, 30 мая, пожарным удалось потушить 10 лесных пожаров на территории 2156,1 га. Они находились в Тайшетском, Нижнеилимском, Братском, Черемховском и Нижнеудинском районах. Для этого специалистов на вертолете отправляли в районы, где боролись с огнем. Мониторинг с воздуха проводили пилоты семи самолетов - три самолета Ан-2 и четыре легкомоторных воздушных судна.

Как отмечают метеорологи, ситуация с пожарами в ближайшие дни может только ухудшиться. Сегодня, 31 мая, в регионе ожидается ветер до 22 м/с, а 1 июня — грозы.

- В условиях высокой температуры окружающего воздуха, усиления ветра и грозовой активности увеличивается опасность распространения огня на значительную площадь даже от небольшого источника зажигания, - предупреждают сотрудники МЧС РФ по Иркутской области. - В области действует особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет использования открытых источников огня! Выезд в леса под запретом!

ИСТОЧНИК KP.RU