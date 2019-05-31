СЕГОДНЯ 06:34 2019-05-31T06:34:44+03:00

Изъяли 40 тысяч пачек сигарет и 12 тысяч литров спирта: четверых бутлегеров поймали в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области раскрыта сеть нелегальных дельцов, которые продавали поддельные товары под видом популярных брендов. Действовали они с размахом, полицейские нашли их контрафакт в 40 торговых точках Иркутского, Братского, Усольского и Черемховского района.

- Задержаны четверо мужчин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Чтобы хранить всю нелегальную продукцию, они переделали под склад дачу.

Теперь все поддельные товары уничтожат. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение четверым бутлегерам, уголовное дело уже передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С больничной койки в тюрьму: житель Иркутска украл телефон своего соседа по палате. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. (подробности). Продавал наркотики за “биткоины”: жителя Вихоревки обвиняют в сбыте запрещенных веществ. На момент задержания он успел сделать почти 500 “закладок”. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU