2019-05-31T06:34:44+03:00
Происшествия

Изъяли 40 тысяч пачек сигарет и 12 тысяч литров спирта: четверых бутлегеров поймали в Иркутской области

Общая сумма товаров более 5 миллионов рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Изъяли 40 тысяч пачек сигарет и 12 тысяч литров спирта: четверых бутлегеров поймали в Иркутской области.Изъяли 40 тысяч пачек сигарет и 12 тысяч литров спирта: четверых бутлегеров поймали в Иркутской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Иркутской области раскрыта сеть нелегальных дельцов, которые продавали поддельные товары под видом популярных брендов. Действовали они с размахом, полицейские нашли их контрафакт в 40 торговых точках Иркутского, Братского, Усольского и Черемховского района.

- Задержаны четверо мужчин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Чтобы хранить всю нелегальную продукцию, они переделали под склад дачу.

Теперь все поддельные товары уничтожат. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение четверым бутлегерам, уголовное дело уже передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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