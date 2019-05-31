2019-05-31T07:18:07+03:00
Происшествия

Детектив Олеся: как сибирячка разоблачила преступника, укравшего айфон

Продавщица магазина из Братска заподозрила, что телефон ворованный, потому что "владелец" не мог его разблокировать
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Детектив Олеся: как сибирячка разоблачила преступника, укравшего айфон. Фото: Пресс-служба межмуниципального управления МВД России «Братское».Детектив Олеся: как сибирячка разоблачила преступника, укравшего айфон. Фото: Пресс-служба межмуниципального управления МВД России «Братское».
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В Межмуниципальном управлении МВД России «Братское» публично поощрили жительницу города, благодаря бдительности которой было раскрыто преступление ещё до заявления о нём пострадавшим.

Кому -то повезло. Причем серьезно повезло, смартфон - дорогая вещь. К тому же, в телефоне мы храним все контакты и данные, которые потом сложно восстанавливать, а у многих еще и мобильные банки к номеру привязаны. А если он попадет в чужие руки? История, которая произошла в Братске, дает понять - не стоит пренебрегать никакими правилами безопасности.

Требует ваш мобильный поставить кодовое слово? Поставьте, только сами его не забудьте. Рекомендует еще отпечаток пальца для разблокировки использовать? Тоже важно. Во всяком случае, на начальном этапе, когда он только попал к преступнику. Или просто чужому человеку. Именно на этот момент обратила внимание Олеся Константинова, продавщица одного из магазинов в Братска - мужчина предлагал девушкам недорого смартфон, а сам не мог его использовать.

-На экране постоянно всплывал номер последнего контакта, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. -Сопоставив эти факты и запомнив всплывающий на экране номер последнего контакта, девушка незаметно перезвонила по нему и узнала, что телефон, действительно, был похищен.

Вор попытался скрыться. Но не тут-то было. Олеся-детектив уже вызвала полицию и охранников рынка, чтобы не дать уйти злоумышленнику. Так, благодаря находчивости и способностям девушки преступление было раскрыто, телефон будет возвращен владельцу, а вор ответит за кражу. А самой Олесе Константиновой вручили "Благодарственное письмо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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