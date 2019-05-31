Признаки обмана на сайтах интернет-продаж: полицейские составили памятку для покупателей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-31T08:08:44+03:00

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Еженедельно в Иркутской области фиксируются сотни случаев обмана при покупках через Интернет. Этот способ приобретения и продажи давно стал очень популярным, немудрено, что мошенники, почувствовав вкус "легких" денег, также переместились туда. Только что подобный случай произошел в Тайшете. У вахтовика из Красноярского края, работающего в городе, аферисты обманным путем выманили 27 тысяч рублей.

-Сыщики установили, что молодой человек через интернет – объявления, решил приобрести мотоцикл, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - В объявлении был указан контактный номер продавца, проживающего в другом городе. Мошенник при разговоре пояснил, что если деньги будут перечислены сразу, то сделают хорошую скидку. Потерпевший перевел необходимую сумму, после чего номер телефона продавца стал недоступен.

Как заподозрить обман на сайте интернет-продаж

1. Заниженная стоимость товаров.

2. Нет услуги оплаты наличными.

3. На сайте невозможно найти контактные данные торгующих.

4. Самовывоз товара не предполагается.

5. Ошибки в характеристиках товаров, неточности в названиях.

6. Не расписаны все возможные варианты получения товара или существует единственная форма доставки.

7. Возможность оформить заказ есть только переводом средств с карты на карту или счет.

ИСТОЧНИК KP.RU