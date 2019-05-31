Депутаты ЗС Иркутской области обсудили тему переработки и утилизации отходов лесозаготовки

СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-31T08:50:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Как ликвидировать отходы лесозаготовки, которые в крупных масштабах образуются в Иркутской области, – вопрос серьезный. Депутаты Заксобрания предлагают создать рабочую группу по разработке стратегии и обратятся по этому вопросу в областное правительство. Инициативу обсуждали на рабочем совещании под руководством председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Романа Габова. В совещании также участвовали представители профильных министерств правительства Иркутской области, прокуратуры и природоохранной прокуратуры, руководство Росприроднадзора.

− Скопление отходов может стать серьезной проблемой при возгорании, - отметил Роман Габов. – Отходы лесозаготовки активно используют в качестве сырья при производстве топливных пеллет, однако это не решает проблему полностью.

На совещании обсуждалось, что накопившиеся отходы попросту негде перерабатывать – в нашем регионе практически нет таких предприятий. Чтобы производить больше пеллет, нужно строить теплоисточники, которые будут их использовать. Но важно просчитать экономическую целесообразность этого.

Лесозаготовители сами ответственны за утилизацию древесных отходов. С теми, кто не заботится об их переработке, расторгают договор на аренду участков. Для того чтобы это тщательнее контролировалось, планируют полностью укомплектовать штат лесничеств. Другая проблема – в регионе нет полигонов, способных вместить все отходы лесозаготовки, а полигоны ТКО не имеют права их принимать.

ИСТОЧНИК KP.RU