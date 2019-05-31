2019-05-31T08:50:56+03:00
Общество

Депутаты ЗС Иркутской области обсудили тему переработки и утилизации отходов лесозаготовки

Парламентарии предложили создать рабочую группу, которая разработает стратегию по ликвидации таких отходов
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Депутаты ЗС Иркутской области обсудили тему переработки и утилизации отходов лесозаготовкиДепутаты ЗС Иркутской области обсудили тему переработки и утилизации отходов лесозаготовки
Изменить размер текста:

Как ликвидировать отходы лесозаготовки, которые в крупных масштабах образуются в Иркутской области, – вопрос серьезный. Депутаты Заксобрания предлагают создать рабочую группу по разработке стратегии и обратятся по этому вопросу в областное правительство. Инициативу обсуждали на рабочем совещании под руководством председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Романа Габова. В совещании также участвовали представители профильных министерств правительства Иркутской области, прокуратуры и природоохранной прокуратуры, руководство Росприроднадзора.

− Скопление отходов может стать серьезной проблемой при возгорании, - отметил Роман Габов. – Отходы лесозаготовки активно используют в качестве сырья при производстве топливных пеллет, однако это не решает проблему полностью.

На совещании обсуждалось, что накопившиеся отходы попросту негде перерабатывать – в нашем регионе практически нет таких предприятий. Чтобы производить больше пеллет, нужно строить теплоисточники, которые будут их использовать. Но важно просчитать экономическую целесообразность этого.

Лесозаготовители сами ответственны за утилизацию древесных отходов. С теми, кто не заботится об их переработке, расторгают договор на аренду участков. Для того чтобы это тщательнее контролировалось, планируют полностью укомплектовать штат лесничеств. Другая проблема – в регионе нет полигонов, способных вместить все отходы лесозаготовки, а полигоны ТКО не имеют права их принимать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение транспорта перекроют на День города в Иркутске
В Иркутской области реализуют проект по расселению дома 335 серии
В Заксобрании прошел круглый стол, посвященный правам детей-инвалидов на образование
Хотел сэкономить на брусе для бани: под Иркутском поймали черного лесоруба
Директор МУП «Центральный рынок»: Мы создаем эффективное предприятие
«Комсомолка» приглашает читателей на День города
Грабителя, отобравшего золотые сережки у семилетней девочки, поймали в Ангарске
Первую хрущевку расселят в Иркутской области в этом году
Сбои на МТС: без связи остались абоненты в Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ, Новосибирске
Признаки обмана на сайтах интернет-продаж: полицейские составили памятку для покупателей
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Поздравление Алексея Соболя с Днем города Иркутска
Сергей Сокол: к юбилею Усолья-Сибирского в городе реконструируют детский сад
Детектив Олеся: как сибирячка разоблачила преступника, укравшего айфон
с 5 июня по 31 июля при покупке «Комсомолки» еженедельная (толстушка) книга в подарок
Изъяли 40 тысяч пачек сигарет и 12 тысяч литров спирта: четверых бутлегеров поймали в Иркутской области
Ситуация с пожарами в Иркутской области может ухудшиться из-за сильного ветра
Выставка «Фантазии о чае» открылась в Музее городского быта Иркутска
Барабаны зазвучат в стенах Краеведческого музея Иркутска
ЕГЭ 2019 по истории и химии в Иркутске и регионе напишут около 3,5 тысяч школьников
С больничной койки в тюрьму: житель Иркутска украл телефон своего соседа по палате
Движение транспорта по улице 5-ои Армии ограничат в Иркутске
Продавал наркотики за “биткоины”: жителя Вихоревки обвиняют в сбыте запрещенных веществ