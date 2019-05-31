2019-05-31T09:04:47+03:00
Общество

Первую хрущевку расселят в Иркутской области в этом году

Дом 335 серии снесут в Ангарске
Любовь АРБАТСКАЯ
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Первую хрущевку расселят в Иркутской области в этом годуПервую хрущевку расселят в Иркутской области в этом году
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В этом году в Иркутской области расселят первый дом 335 серии в сейсмоопасной зоне.

- «Пилотный» дом для расселения в 2019 году расположен в городе Ангарске. Результаты технического обследования показали, что проведение капитального ремонта нецелесообразно, - отметил первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства региона Руслан Болотов.

Сносить дом планируется с помощью научного метода, который помогает определить его сейсмостойкость.

Больше всего таких домов в Иркутске и Ангарске. В этом году все хрущевки обследуют, чтобы выяснить степень сейсмодефицита и аварийности конструкций. Конкретно по каждому дому примут решение: однозначно расселять или все-таки можно провести капитальный ремонт.

Как сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области, на все эти работы по региональной программе "Доступное жилье" планируется выделить около 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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