Грабителя, отобравшего золотые сережки у семилетней девочки, поймали в Ангарске
В Ангарске поймали мужчину, который ограбил семилетнюю девочку. Заплаканный и испуганный ребенок рассказал матери о том, что в одном из дворов 49 –го квартала к ней подошел неизвестный и отобрал золотые сережки. Ее мать обратилась за помощью в полицию и со слов дочери описала внешность преступника. По этой ориентировке его и нашли патрульные.
- Им оказался 40-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Во время досмотра у него были найдены похищенные золотые сережки.
В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ангарчанину грозит до 4 лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Признаки обмана на сайтах интернет-продаж: полицейские составили памятку для покупателей. Еженедельно в Иркутской области фиксируются сотни случаев обмана при сделках. (подробности).
Изъяли 40 тысяч пачек сигарет и 12 тысяч литров спирта: четверых бутлегеров поймали в Иркутской области. Общая сумма товаров более 5 миллионов рублей. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал: Иркутская область и Бурятия»