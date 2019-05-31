Грабителя, отобравшего золотые сережки у семилетней девочки, поймали в Ангарске

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-31T09:57:55+03:00

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В Ангарске поймали мужчину, который ограбил семилетнюю девочку. Заплаканный и испуганный ребенок рассказал матери о том, что в одном из дворов 49 –го квартала к ней подошел неизвестный и отобрал золотые сережки. Ее мать обратилась за помощью в полицию и со слов дочери описала внешность преступника. По этой ориентировке его и нашли патрульные.

- Им оказался 40-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Во время досмотра у него были найдены похищенные золотые сережки.

В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ангарчанину грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU