2019-05-31T09:57:55+03:00
Происшествия

Грабителя, отобравшего золотые сережки у семилетней девочки, поймали в Ангарске

Им оказался 40-летний местный житель
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Грабителя, отобравшего золотые сережки у семилетней девочки, поймали в Ангарске.Грабителя, отобравшего золотые сережки у семилетней девочки, поймали в Ангарске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске поймали мужчину, который ограбил семилетнюю девочку. Заплаканный и испуганный ребенок рассказал матери о том, что в одном из дворов 49 –го квартала к ней подошел неизвестный и отобрал золотые сережки. Ее мать обратилась за помощью в полицию и со слов дочери описала внешность преступника. По этой ориентировке его и нашли патрульные.

- Им оказался 40-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Во время досмотра у него были найдены похищенные золотые сережки.

В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ангарчанину грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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