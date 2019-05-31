В Заксобрании прошел круглый стол, посвященный правам детей-инвалидов на образование

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-31T10:35:25+03:00

В Иркутской области из 12 тысяч детей-инвалидов детские сады и школы посещают только около трех тысяч ребят

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В Иркутской области проживает более 12 тысяч детей-инвалидов. Более тысячи из них ходят в детские сады, около двух тысяч – посещают школы. Как увеличить эту цифру? На круглом столе, который прошел в Заксобрании на базе комитета по социально-культурному законодательству, подробно обсуждались права детей-инвалидов на образование.

− Качество услуг, оказываемых ребенку, в первую очередь, оценивают родители, поэтому у них должно быть четкое понимание, каким образом действует система, куда нужно обращаться, какие права есть у ребенка, − отметила в начале заседания председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Из новшеств - с 1 сентября в регионе организуют обучение детей, подолгу лежащих в больницах. В пединституте ИГУ набирают группу студентов, специализирующихся на работе с детьми-аутистами.

В муниципалитетах отмечают, что им выделяется слишком мало денег на коррекционные школы – конкретно, на дифференциацию зарплат и учебные расходы. Парламентарии уверены, что такие школы и их специалистов необходимо сохранить, поэтому нужно принимать определенные меры.

Кроме того, на круглом столе говорилось о том, что важно усовершенствовать работу психолого-медико-педагогических комиссий, устанавливающих у детей инвалидность – чем раньше удастся определить особенности здоровья, тем эффективнее будет лечение и тем легче подобрать образовательные программы.

Далее обсуждалось, что в Иркутской области работает единственный реабилитационный техникум в Сибири, где можно научиться обработке цифровой информации, отделочным работам, растениеводству, а также получить рабочие профессии: столяра, водителя, каменщика и не только.

По итогам мероприятия были приняты рекомендации всем ответственным органам и ведомствам, в том числе по взаимодействию и информированию родителей детей-инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU