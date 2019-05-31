Движение транспорта перекроют на День города 2019 в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-31T11:59:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутск готовится отметить 358 годовщину со дня своего основания. На улицах города идут последние приготовления к многочисленным мероприятиям, карнавальному шествию и концертам известных музыкантов.

Для безопасности иркутян 1 июня в центре города изменится схема движения. Уже с самого утра закроют проезд возле площади графа Сперанского. Там начнут монтировать сцену для праздничного концерта. Так что движение вокруг сквера Кирова будет запрещено уже с обеда. С этого времени центр Иркутска станет пешеходным практически до полуночи.

- Работа общественного транспорта в День города продлена до часу ночи, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Также будут организованы дополнительные остановки возле мест проведения массовых мероприятий.

Завершатся праздничные торжества ярким фейерверком. Водители, чтобы не угодить в пробку, заранее составьте свой маршрут и не забудьте, что движение транспорта перекроют 1 июня в Иркутске. Подробную схему можно узнать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие дорог на День города 1 июня 2019 в Иркутске: где временно повесят знак "кирпич". Перекрытие дорог на День города 1 июня 2019 в Иркутске: праздник обещает быть красочным. (подробности). День города Иркутска 2019: Татьяна Овсиенко, «Чайф», Игорь Бутман, театрализованное шествие и салют. Куда сходить на День города Иркутска 2019: выбираем мероприятие по вкусу. (подробности).

Афиша на выходные 1-2 июня в Иркутске: День города, День защиты детей, тренировка на свежем воздухе, Фаберже и литературные вечера. Куда сходить 1-2 июня в Иркутске: что посмотреть в выходные. (подробности). День защиты детей 2019 в Иркутске: Белоснежка, Василиса, Чайковский, квесты и мастер-классы. День защиты детей 2019 в Иркутске: куда сходить с ребенком 1 июня. (подробности).

Карнавал в Иркутске 2019: главными темами станут Год театра и детство. Карнавал в Иркутске 2019: начался прием заявок. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU