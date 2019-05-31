СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-31T12:53:45+03:00

МЧС Иркутской области: 55 протоколов выписано за нарушения безопасности в детских лагерях. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Завершился учебный год и тысячи школьников уже вышли на долгожданные летние каникулы. Многих из них родители уже записали в летние лагеря и площадки. Инспекторы пожарного надзора уже проверили 427 объектов, в 37 были найдены нарушения.

- Так в школах сел Саянское и Новостройка Черемховского района, также Катарбей и Чехово в Нижнеудинском, сигнализация не передает данные в пожарную часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего по результатам рейдов, проведенных с начала 2019 года, инспекторы МЧС нашли 312 нарушений, из них 75 уже устранили. За несоблюдение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 33 юридических и 32 должностных лица.

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ИСТОЧНИК KP.RU