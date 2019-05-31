Городской пляж Якоби откроется 1 июня в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-31T13:47:47+03:00

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В Иркутске с 1июня начнет свою работу пляж в заливе Якоби. Водолазы уже исследовали дно Иркутского водохранилища и убрали накопившийся за год мусор. А специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. Как итог, все необходимые требования на пляже Якоби соблюдены.

– На пляже залива Якоби установлены буйки в зоне, отведенной для купания и стойки со средствами спасения утопающих, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Купание допускается при температуре воды не ниже 18 градусов Цельсия. Пока в этом году вода настолько не прогревалась, но, не смотря на это, на пляже будут дежурить спасатели.

Всего по данным регионального управления МЧС в Приангарье откроют 16 пляжей, 14 из них в детских оздоровительных учреждениях. И еще один в Ангарске.

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ИСТОЧНИК KP.RU