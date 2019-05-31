Как здоровье у тигрицы Ириски? Сибиряки заботятся о пожилой хищнице

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-31T14:14:29+03:00

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Одна из питомиц иркутской зоогалереи, тигрица Ириска, в последнее время чувствует себя не очень хорошо. Из-за преклонного возраста ей становится тяжелее передвигаться, и она уже реже подходит к посетителям зоопарка, которые хотят посмотреть на диковинную полосатую хищницу. Ириске уже 20 лет и по тигриным меркам это очень много, но сотрудники зоогалереи всячески помогают ей пережить трудный период.

- У нас очень хороший ветеринар, она дает ей необходимые препараты и делает все возможное, чтобы тигрице стало лучше, но лекарство от возраста, к сожалению, пока не изобрели, - сообщила всем, кто беспокоится о судьбе Ириски, хозяйка зоогалереи .

Сотрудники зоогалереи надеются, что в состоянии тигрицы все же может произойти улучшение, но каких-то определенных прогнозов у них пока нет. Поэтому нам остается только пожелать заслуженной дикой кошке здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU