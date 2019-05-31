Байкал вошел в топ-5 популярных озер по России
Байкал регулярно входит в рейтинги самых популярных у туристов мест для отдыха. По данным сайта Tvil.ru, этим летом много народу планирует отдохнуть в Байкальске - уже забронированы практически все гостиницы и съемные квартиры. Так что успевайте ухватить местечко!
- В топ-5 самых востребованных для отдыха озер вошел Байкал, а также Селигер в Тверской области, Банное в Башкирии, Большое Яровое в Алтайском крае и Онежское озеро в Карелии, - сообщается на сайте. - Самый долгий отдых планируют в Карелии - до восьми дней.
На Байкале, к слову, не самое дорогое проживание: в среднем около 3,4 тысячи рублей за шесть суток. Дороже всего отдыхать на Селигере - там за 7,5 суток берут почти пять тысяч рублей. Дешевле всего в Алтайском крае - 2,7 тысячи рублей за шесть дней.
ИСТОЧНИК KP.RU