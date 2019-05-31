2019-05-31T15:32:02+03:00
Общество

Байкал вошел в топ-5 популярных озер по России

Также этим летом туристы планируют отдохнуть на озерах в Алтае, Селигере, Карелии и Башкортостане
Любовь АРБАТСКАЯ
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Байкал вошел в топ-5 популярных у туристов озер по РоссииБайкал вошел в топ-5 популярных у туристов озер по РоссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Байкал регулярно входит в рейтинги самых популярных у туристов мест для отдыха. По данным сайта Tvil.ru, этим летом много народу планирует отдохнуть в Байкальске - уже забронированы практически все гостиницы и съемные квартиры. Так что успевайте ухватить местечко!

- В топ-5 самых востребованных для отдыха озер вошел Байкал, а также Селигер в Тверской области, Банное в Башкирии, Большое Яровое в Алтайском крае и Онежское озеро в Карелии, - сообщается на сайте. - Самый долгий отдых планируют в Карелии - до восьми дней.

На Байкале, к слову, не самое дорогое проживание: в среднем около 3,4 тысячи рублей за шесть суток. Дороже всего отдыхать на Селигере - там за 7,5 суток берут почти пять тысяч рублей. Дешевле всего в Алтайском крае - 2,7 тысячи рублей за шесть дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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