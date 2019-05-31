Уничтожить сибирского шелкопряда: в Иркутской области проводится обработка деревьев

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-31T16:45:16+03:00

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Деревья, опутанные густой белой паутиной - зрелище печальное. Виноват во ввсем сибирский шелкопряд, который обитает в лесах Иркутской области. Но выход есть: с самолета АН-2 на деревья распыляется специальный препарат, смертельный для вредителей, но безопасный для людей и животных.

Обработки начались с Черемховского района.В планах - распылить яд для сибирских шелкопрядов в Заларинском, Черемховском, Зиминском, Нижнеудинском и Качугском лесничествах.

- Осенью исследуют деревья, находят гусениц и пораженные деревья, - рассказал заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков. - По этим расчетам делаются прогнозы на весну, определяются территории для обработки.

По данным филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Иркутской области», площадь очагов сибирского шелкопряда в регионе - около 70 тысяч гектаров, на половине требуется распылять пестициды. Специалисты отмечают, как бы ни был безопасен состав, после обработки людям 10 дней нельзя находиться в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU