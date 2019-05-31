Уничтожить сибирского шелкопряда: в Иркутской области проводится обработка деревьев
Деревья, опутанные густой белой паутиной - зрелище печальное. Виноват во ввсем сибирский шелкопряд, который обитает в лесах Иркутской области. Но выход есть: с самолета АН-2 на деревья распыляется специальный препарат, смертельный для вредителей, но безопасный для людей и животных.
Обработки начались с Черемховского района.В планах - распылить яд для сибирских шелкопрядов в Заларинском, Черемховском, Зиминском, Нижнеудинском и Качугском лесничествах.
- Осенью исследуют деревья, находят гусениц и пораженные деревья, - рассказал заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков. - По этим расчетам делаются прогнозы на весну, определяются территории для обработки.
По данным филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Иркутской области», площадь очагов сибирского шелкопряда в регионе - около 70 тысяч гектаров, на половине требуется распылять пестициды. Специалисты отмечают, как бы ни был безопасен состав, после обработки людям 10 дней нельзя находиться в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU