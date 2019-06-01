СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-01T04:22:36+03:00

Погода на 1 июня в Иркутске: днем дождь, ветер и до +15 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выходя на празднования по случаю Дня города, не забудьте зонт

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Как и обещали синоптики, первый день лета не порадует иркутян теплой погодой. 1 июня, выходя на празднования по случаю Дня города, не забудьте захватить зонтики. Так как в первой половине дня возможен дождь, ветер подует северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 13 м/с. Столбик термомера поднимется до +15 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, температура +15,+20º, при облачной погоде +5,+10º, в Катангском и северо-восточных районах при малооблачной погоде до +24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU