Надеялась получить компенсацию: 80-летняя пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам 866 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:27 2019-06-01T05:27:26+03:00

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Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области. На очередную удочку аферистов попала 80-летняя пенсионерка из Иркутска. Ей позвонил неизвестный и представившись сотрудником московского контрольно-ревизионного управления, сообщил, что женщине полагается крупная денежная компенсация за приобретенные ранее поддельные лекарства.

После этого, мошенники придумали легенду и в течение трех месяцев просили иркутянку оплачивать налог, услуги курьера и другие затраты. Поверив незнакомцам, пенсионерка в общей сложности перевела на счета преступников 866 тысяч рублей. В конце мая женщина, так и не дождавшись обещанных денег, поняла, что ее обманули и написала заявление в полицию.

- Аферисты звонили из Москвы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Сейчас их номера недоступны. Полицейские напоминают, что такая схема достаточно широко распространена у мошенников. Как правило, они владеют информацией о том, какие товары и когда приобретала их потенциальная жертва, знают их имена и возраст. Так что, верить таким звонкам, не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU