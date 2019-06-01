С прицелом на Олимпиаду 2020: дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выступит во II Европейских играх

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-01T10:17:47+03:00

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Знаменитая братская дзюдоистка Ирина Долгова отправляется на очередные крупные соревнования. Победительница четырех турниров мировой серии, чемпионка мира среди девушек и юниорок до 21 года, участница Олимпиады в Рио попала в состав сборной команды России для участия во II Европейских играх. Болеть за нашу 23-летнюю землячку будем на соревнованиях, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

- Ирина Долгова выступит в весовой категории до 48 килограммов и выйдет на татами уже 22 июня, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Готовится братчанка будет на сборах в Хорватии.

Добавим, что на II Европейских играх турнир дзюдоистов будет проводиться в статусе чемпионата Европы. Его результаты пойдут в зачет рейтинговой гонки за право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. К слову на I Европейских играх, которые в 2015 году проходили в Баку, Ирина Долгова выиграла бронзовую медаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU