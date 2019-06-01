«Бросайте телефоны и веселитесь»: Татьяна Овсиенко станцевала твист перед выступлением на Дне города 2019 в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-01T13:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

День города 2019 в Иркутске в самом разгаре! В эти минуты на большой сцене у памятника Александру III зажигает звезда эстрады 90-х, певица Татьяна Овсиенко. Перед тем как исполнить свои мегахиты «Капитан», «Колечко». «Школьная пора» и др. артистка станцевала твист, а также обратилась к публике с просьбой зажигать вместе с ней.

- Бросайте свои телефоны и веселитесь, я люблю вас! - сказала Татьяна Овсиенко в микрофон и начала заряжать горожан отличным настроением. Также, на сцене вместе с певицей удалось потанцевать нескольким иркутским ребятишкам.

Напомним, с 19.00 на главной сцене на площади графа Сперанского начнется концертная программа «С днем рождения. Иркутск!». Участие в ней примут городские коллективы и специальные гости – джазмен Игорь Бутман и популярнейшая российская рок-группа «Чайф».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотографии и видео Дня города 2019 в Иркутске: лучшие моменты костюмированного шествия (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU