«С днюхой!»: футболист Андрей Ещенко поздравил родной Иркутск в День города 2019

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-01T15:40:10+03:00

Андрей Ещенко поучаствовал в карнавальном шествии и выложил пост в инстаграме [фото]

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Иркутск продолжает отмечать День города 2019. С 358-летием свой родной город поздравил и самый титулованный воспитанник иркутского футбола Андрей Ещенко.

Защитник московского «Спартака» сейчас находится в отпуске в Иркутске и конечно, не упустил возможность принять участие в праздничных гуляниях. Утром он поучаствовал в карнавальном шествии, а вечером выложил на своей страничке в инстаграме пост с поздравительными словами.

- «С днюхой, Иркутск!» - написал Андрей.

Напомним, 31 мая, Андрей Ещенко награждал победителей детского турнира «Большие звезды светят малым», который футболист ежегодно проводит в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU