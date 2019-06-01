2019-06-01T15:40:10+03:00
Общество

«С днюхой!»: футболист Андрей Ещенко поздравил родной Иркутск в День города 2019

Андрей Ещенко поучаствовал в карнавальном шествии и выложил пост в инстаграме [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Андрей Ещенко в Иркутске.Андрей Ещенко в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутск продолжает отмечать День города 2019. С 358-летием свой родной город поздравил и самый титулованный воспитанник иркутского футбола Андрей Ещенко.

Защитник московского «Спартака» сейчас находится в отпуске в Иркутске и конечно, не упустил возможность принять участие в праздничных гуляниях. Утром он поучаствовал в карнавальном шествии, а вечером выложил на своей страничке в инстаграме пост с поздравительными словами.

- «С днюхой, Иркутск!» - написал Андрей.

Напомним, 31 мая, Андрей Ещенко награждал победителей детского турнира «Большие звезды светят малым», который футболист ежегодно проводит в Иркутске.

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С днюхой иркутск
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ИСТОЧНИК KP.RU

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